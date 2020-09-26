«Может, оно будет и последним»: Евсеев о поражении «Уфы» от «Зенита» Фото: Рустем АХУНОВ

Тренер «Уфы» Вадим Евсеев заявил, что поражение от «Зенита» может будет последним.

Неоднозначную фразу Евсеев заявил во время интервью телеканалу «Матч Премьер» сразу после проигрыша в Санкт-Петербурге со счетом 6:0. Всем известно, что наставник «горожан» на поле и за его пределами за словом в карман не лезет, но на этот раз он дал весьма грустный ответ на вопрос о степени тяжести поражения 26 сентября.

- Я думаю, может оно будет и последним, - коротко ответил тренер.

Свои слова Евсеев объяснил тем, что «Уфа» проиграла 0:6». Также главный тренер не стал рассказывать корреспонденту есть ли у него достаточный кредит доверия от руководства клуба.