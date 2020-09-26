После разгрома от «Зенита» Евсеев прокомментировал уход Газизова Фото: Рустем АХУНОВ

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев после разгромного поражения от «Зенита» рассказал о том, как изменилась ситуация в клубе после ухода Шамиля Газизова.

Напомним, что питерская команда одержала разгромную победу над командой из Уфы – 6:0. Дзюба сделал хет-трик, Азмун – дубль, а шестой мяч в дополнительное время забил Сутормин.

В ходе послематчевого интервью Вадиму Евсееву задали несколько вопросов. В том числе, как изменилась ситуация в «Уфе» после ухода гендира Шамиля Газизова в «Спартак».

- Результат говорит сам за себя. Мы находимся внизу. Не справляемся с ответственностью, давлением. Где-то могли не проиграть, но это эффект второго сезона, - цитирует Евсеева портал «Sports.ru».