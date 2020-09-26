Глава Башкирии принял новые запреты и штрафы

Глава Башкирии Радий Хабиров принял изменения и подписал законопроект, который ранее был разработан Курултаем Башкирии. Речь идет об изменениях в режим так называемого тихого часа.

Согласно новому закону, теперь тихий час будет в дневное время в период с 13:00 до 15:00. В этот временной промежуток запрещено заниматься ремонтом и слушать громкую музыку, если она мешает соседям. Исключение составляет лишь тот случай, если дом новый. Тогда можно проводить ремонт с 7 до 23 часов в будни и с 9 до 23 часов в выходные дни.

За нарушение теперь положен штраф. Он составит до двух тысяч рублей для физических лиц.