В Башкирии на двух маленьких девочек напали собаки

Фото из социальных сетей

В социальных сетях появилась публикация жительницы Салавата, которая рассказала, что на ее детей напала бродячая собака. По словам женщины, все произошло 18 сентября, когда девочки шли в школу. Пострадавших после нападения пришлось везти в больницу.

«По дороге в школу около магазина "Леон" на них набросилась бродячая собака. Девочек покусала, они получили серьёзные укусы. Пришлось ехать в больницу, делать уколы от столбняка и обрабатывать раны», – рассказала она.

Взволнованная мать также написала, что ее шокировала реакция прохожих, которые в момент нападения не помогли пострадавшим детям.

«Люди, куда катится мир? Прохожие смотря на все происходящее, как кричат дети о помощи, и их таскает собака, равнодушно проходили мимо детей!», – отметила она.