Серьезное ДТП в Башкирии унесло жизни двух человек

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В ГИБДД по Башкирии сообщили о смертельной аварии, которая произошла сегодня, 26 сентября, в Краснокамском районе. В ведомстве проинформировали, что в ДТП погибли два человека.

По информации инспекторов, на шестом километре дороги Нефтекамск-Янаул около двух часов дня 48-летний мужчина за рулем грузовика «Скания» столкнулся с автомобилем «КИА».

В результате столкновения пассажир и водитель легкового авто скончались на месте происшествия. Сейчас там работают сотрудники полиции, все подробности уточняются.