Число жертв коронавируса в Башкирии увеличилось до 37 человек

В Башкирии число погибших от коронавируса увеличилось до 37 человек. Об этом сообщила администрация главы республики. Региональный минздрав подтвердил информацию, пообещав прислать подробности позже.

По состоянию на 12:00 26 сентября количество носителей коронавируса увеличилось на 38 человек. Всего к текущему моменту зарегистрировано 8630 случаев.

За сутки выздоровевшими признали 72 человека, на лечении в стационарах остаются 52 человека, еще у 465 болезнь протекает в легкой форме.

В последний раз, напомним, статистика умерших от коронавируса обновлялась 24 сентября.