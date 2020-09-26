В Башкирии вышел указ о новых выплатах из-за коронавируса

Глава Башкирии Радий Хабиров выпустил указ о новых единовременных выплатах сотрудникам учреждений с круглосуточным пребыванием учащихся. Документ опубликован на официальном портале правовой информации Башкирии.

Согласно новому указу, речь идет о сотрудниках тех учреждений, который работали в период с 20 апреля по 13 июля в течение двух недель из-за карантина или режима изоляции. Размер выплат зависит от должности и ситуации с коронавирусом в организации.

Сотрудники административного-управленческого персонала, а также те, кто оказывает медицинские и образовательные услуги, получат по 25 тысяч рублей. Если же в учреждении был обнаружен вирус, то по 35 тысяч рублей.

Персонал, который обеспечивает условия для оказания услуг в таком учреждении, получит по 10 тысяч рублей, если же в организации были обнаружены инфицированные, то 15 тысяч рублей.