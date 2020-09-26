В Башкирии детей застали за опасным занятием

Фото из социальных сетей

Жительница Башкирии возмутилась поведением местных детей в Ишимбае. В качестве доказательства она выложила в социальные сети фотографию и сопроводила гневным комментарием.

Автор сообщения возмутилась, что подрастающее поколение проводит время на помойке, раскидывая при этом мусор в разные стороны. «Вам нравится, что ваши дети лазают в мусорке и кидаются мусором, и еще на больничную территорию гадят», – написала она.

Комментаторы однако не разделили гнев автора, отметив, что в детстве многие занимались опасными вещами, например, лазили по гаражам. Некоторые отвечали с иронией, что рады, что дети теперь знают, откуда добыть еду.