В Башкирии в ДТП погиб 30-летний мужчина

Фото ГИБДД по Башкирии

Пресс-служба ГИБДД Башкирии передает, что 25 сентября рано утром в Буздякском районе в аварии погиб 30-летний мужчина. По информации ведомства, столкновение произошло между легковым автомобилем и тягачом.

В госавтоинспекции уточняют, что авария зафиксирована на 1368 километре автодороги М-5 "Урал" с участием «Лады Приоры» с 30-летним жителем Туймазов за рулем и седельного тягача Kenworth с 49-летним водителем.

Мужчине, который был за рулем тягача, удалось выжить. Водитель «Приоры» скончался на месте, так и не дождавшись приезда скорой помощи.