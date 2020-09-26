Жители Башкирии устроили давку в отделении банка

Фото из социальных сетей

В социальных сетях появилось сообщение о том, что в Стерлитамаке, в одном из отделений банка, началось настоящее столпотворение. На опубликованных автором фотографиях видно, как люди в тесноте стоят у дверей, не соблюдая при этом социальную дистанцию.

«С посетителями работает всего три оператора из шести возможных, в чем дело? В предбаннике сплоченная толпа, я – десятая, из-за пятиминутного дела сижу уже полчаса», – пожаловался очевидец.

Местные жители сообщили, что в банке действительно образовалась большая очередь, которая уходила на улицу. Как выяснилось, внутрь отделения пускали не всех из-за пандемии коронавируса.

«Это не прихоть сотрудников. Они работают по уставу и инструкции. У каждого семья, всем нужны деньги. Хочешь не хочешь будешь работать по регламенту. Они тоже целый день в масках и в перчатках. Так же и в МФЦ, народ уже должен понимать то что это все идет " сверху ". А клиенты выливают свой негатив простым смертным», – отметил местный житель.