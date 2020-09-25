В Башкирии 63-летний мужчина пытался подорвать своего обидчика

Следком Башкирии

В Башкирии в отношении 63-летнего уроженца Уфы возбуждено уголовное дело из-за покушения на убийство, совершенного общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В правоохранительных органах отмечают, что он пытался подорвать 43-летнего брата своей сожительницы.

По информации пресс-службы Следственного комитета, причина такого решения была в том, что подозреваемый затаил обиду на свою жертву из-за того, что тот не пригласил его на свадьбу родственников. В ночь с 18 на 19 сентября он положил под колеса автомобиля своего обидчика «Audi Q5» осколочную ручную гранату, которая, к счастью, не сработала. В момент совершения преступления подозреваемый был пьян.

В настоящий момент уфимца уже задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения, а также о возбуждении уголовного дела за незаконное хранение взрывного устройства (ст. 222.1 УК РФ).

«Пока потерпевший приходит в себя от пережитого, так как в тот день помимо него в машине находилась его мать, полицейские и следователи устанавливают, где уфимец приобрел боевую гранату. Расследование продолжается», – прокомментировали в пресс-службе МВД по республике.