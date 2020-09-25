Житель Башкирии купил лотерейный билет и стал миллионером

Выигрыш жителя Башкирии составил 14 834 208 рублей

Житель Башкирии выиграл в государственную лотерею 14 834 208 рублей. Пока еще неизвестный победитель 24 сентября стал участником 19 735-го розыгрыша «Гослото «5 из 36».

Счастливчик выполнил два правила лотереи: угадал все числа выигрышной комбинации [8, 9, 5, 10, 4] в первом поле и не угадал – во втором.

– Были среди этих чисел какие-то знаковые для участника, узнаем, как только он обратится за выигрышем в лотерейный центр «Столото», передали в пресс-службе лотереи.

Даже такого крупного куша не хватило бы, чтобы возместить ущерб уфимской фармацевтической компании, которая из-за ошибки сотрудника потеряла 17 млн рублей.