В Уфе таксисты избили и облили зеленкой пассажира, у которого не было денег на поездку

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В уфимской Черниковке таксисты избили и облили зеленкой пассажира, у которого не было денег на оплату поездки. Об этом в городских пабликах «ВКонтакте» сообщил местный житель. К посту он прикрепил фотографию потерпевшего, голова которого полностью оказалась покрыта характерным цветом антисептика. По словам очевидца, инцидент произошел рядом с дворцом культуры «Моторостроитель».

– Пассажир просил доехать до сестры, чтобы у нее взять деньги и оплатит за услуги такси. Потерпевший уже обратился в полицию по данному факту, – написал свидетель происшествия.

В комментариях пользователи со скепсисом отнеслись к представленной версии события. По мнению одного из горожан, «в такси не зверье работает», и просто так водители не стали бы столь агрессивно себя вести. Он предположил, что пассажир не первый пытается доехать до пункта назначения «за так».