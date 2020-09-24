В Уфе надругались над 20-летней студенткой

20-летняя студентка из Уфы стала жертвой насильника-извращенца.

О том, что произошло еще 16 сентября рассказал собственный источник «КП-Уфа», пожелавший остаться анонимный. Известно, что на 20-летнюю студентку из Уфы набросился неработающий 28-летний молодой человек и совершил то, что называется «насильственными действиями сексуального характера». После этого он попытался изнасиловать жертву, но у него этого не удалось.

Через несколько дней извращенца задержали и доставили в отделение для дальнейшего разбирательства. Мужчина решил во всем признаться стражам порядка. По факту сексуального насилия и попытки изнасилования возбуждены уголовные дела.