Число жертв коронавируса в Башкирии увеличилось до 36 человек

В Башкирии от коронавируса умерло уже 36 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

В Башкирии от коронавируса умер еще один человек. Число жертв COVID-19 с начала пандемии увеличилось до 36. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы республики.

По состоянию на 24 сентября в регионе подтверждено 8556 случаев коронавируса (+35 за сутки). За все время по выздоровлению было выписано 7952 человека, 48 из них были сняты с учета за последние 24 часа.

Активными носителями инфекции остаются 568 жителей Башкирии, 53 из них лежат в больницах, а 515 находятся на самоизоляции – у них болезнь протекает в легкой форме.