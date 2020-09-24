Число жертв коронавируса в Башкирии увеличилось до 36 человек

В Башкирии от коронавируса умерло уже 36 человек
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Башкирии от коронавируса умер еще один человек. Число жертв COVID-19 с начала пандемии увеличилось до 36. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы республики.
По состоянию на 24 сентября в регионе подтверждено 8556 случаев коронавируса (+35 за сутки). За все время по выздоровлению было выписано 7952 человека, 48 из них были сняты с учета за последние 24 часа.
Активными носителями инфекции остаются 568 жителей Башкирии, 53 из них лежат в больницах, а 515 находятся на самоизоляции – у них болезнь протекает в легкой форме.