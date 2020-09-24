В Уфе полицейские нашли человека, который устроил стрельбу из автомобиля на набережной

фото: соцсети

Полицейские Уфы смогли установить личность человека, который 22 сентября устроил стрельбу из автомобильного кортежа на новой набережной. Им оказался 26-летний горожанин. По данным МВД, он «произвел выстрелы из охолощенного оружия». Молодого человека доставили в отдел полиции. Пистолет у него изъяли.

– Сейчас решается вопрос о привлечении гражданина к установленной законом ответственности, – передали в пресс-службе правоохранительного ведомства.

Напомним, об инциденте стало известно после того, как в СМИ появилось видео, на котором слышны звуки стрельбы.