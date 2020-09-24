Радий Хабиров рассказал, что вызывает в нем гордость за Башкирию

Хабиров машет роботу

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что его «берет гордость» за «мощные предприятия» республики. Об этом он написал в своих соцсетях после того как посетил производственную площадку нефтесервисной компании «Буринтех». Она занимается разработкой, производством и поставкой инструмента и реагентов для бурения и капитального ремонта скважин.

– Меня берет гордость, что у нас есть такие мощные предприятия […] - современные, роботизированные, с мощным станочным парком и выдерживающие сложную конкуренцию на мировом рынке производства бурового оборудования, – поделился руководитель региона.

Во время обхода предприятия он также осмотрел роботизированную установку: «Помахал напоследок роботу, он мне в ответ – нет», – пошутил по этому поводу Хабиров.