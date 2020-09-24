В Уфе два театра перенесли спектакли из-за заболевших актеров

фото: bashopera.ru

Башкирский государственный театр оперы и балета и Национальный молодежный театр имени Мустая Карима перенесли спектакли из-за заболевших актеров. Соответствующие объявления появились на сайтах театров.

В театре оперы и балета перенесены спектакли «Кармен» (23 и 24 сентября), «Аленький цветочек» (26 сентября), «Травиата» (1 октября), «Спартак» (3 октября) и «Летучая мышь» (4 октября). Новая дата пока есть только у балета «Аленький цветочек» – 10 октября.

– По желанию, все приобретённые билеты могут быть сданы тем же способом, которым были куплены: онлайн в кассах театра или у полномочных представителей, – передала пресс-служба театра.

В молодежном театре перенесены спектакли «Синяя-синяя речка» (с 16 и 29 сентября на 11 и 21 октября), «Золушка» (с 27 сентября на 17 октября), «Гарнир по-французски» (с 19 сентября на 19 октября), «Оскар» (с 26 сентября на 26 октября); «Лёвушка» (с 23 сентября на 27 октября).

Ранее купленные билеты в обоих театрах остаются действительными на перенесенные даты.