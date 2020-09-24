1,6 тысячам гражданам Киргизии, застрявшим в Башкирии, организовали транзитный коридор на родину

фото: Госкомитет РБ по ЧС

Полутора тысячам гражданам Киргизии, которые находились в пунктах временного размещения в пяти муниципалитетах Башкирии, 24 сентября организовали транзитный коридор. В самое ближайшее время они вернуться на родину. Об этом сообщил Госкомитет РБ по ЧС.

– Первая колонна из шести автобусов с 296 гражданами Кыргызстана из пунктов временного размещения Куюргазинского района республики в 6 часов 20 мин пересекла административную границу с Оренбургской областью и направилась к границе с Казахстаном, – рассказал глава аварийного ведомства Фарит Гумеров.

Сегодня планируется всех 1667 граждан Киргизии, застрявших в Башкирии с 16 сентября, вывезти к границе с Казахстаном для последующей отправки домой.

Напомним, иностранцы не могли вернуться на родину из-за того, что Казахстан ограничил проезд через приграничные зоны в связи с пандемией коронавируса. То же самое сделал и Оренбург, через который проходил транзитный путь, – там тоже скопилось большое количество уроженцев Киргизии.