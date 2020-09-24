В Уфе завершены поиски 10-летнего мальчика

фото: "Лиза Алерт"

В Уфе минувшей ночью завершились поиски 10-летнего Даниила Ч., который пропал 23 сентября. Мальчик перестал выходить на связь с родителями после 14:00, и с тех пор его никто не видел. К вечеру по социальным сетям волонтеры организации «Лиза Алерт» начали разыскивать ребенка и распространять ориентировку на него по социальным сетям. К делу подключились и сотрудники правоохранительных органов.

Утром 24 сентября стало известно, что мальчика нашли – живым и невредимым. Информацию подтвердили активисты и МВД Башкирии.

– С сообщением о пропаже мальчика в Отдел полиции №8 обратились его родственники. Как выяснилось, школьник гулял по городу и был найден на проспекте Салавата Юлаева. Сейчас он передан родителям. Устанавливаются обстоятельства ухода ребенка из дома, – передали в полиции.