Волонтеров и полицейских Уфы подняли на срочные поиски пропавшего мальчика

В Уфе разыскивают без вести пропавшего 10-летнего Даниила Ч.

Первыми о пропавшем мальчике сообщили волонтеры сообщества «Поиск пропавших детей Уфы». Добровольцы рассказали, что ребенок перестал выходить на связь с близкими днем 23 сентября. После 14.00 мальчика никто не видел.

Вскоре информацию о пропавшем начали распространять в соцсетях и группах учителей в мессенджерах. В полночь ориентировку на мальчика выложил в соцсетях глава Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов.

Приметы пропавшего: рост 145 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, голубые глаза.

Был одет: черно-зеленая куртка с капюшоном.

Если вы знаете, где сейчас находится Даниил, пожалуйста сообщите об этом в полицию или волонтерам по телефонам 8-927-969-89-19 или 8-996-106-56-69.