В Башкирии трагически завершились поиски 34-летнего мужчины, которого искали месяц

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В Башкирии завершены поиски 34-летнего жителя села Асяново Дюртюлинского района Руслана Галиахметова. Мужчину искали больше месяца, но все закончилось печально. Как рассказал собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах. Полуразложившийся труп мужчины обнаружили в реке Басу, в двухстах метрах от деревни Усаклы в Архангельском районе.

- Труп из воды извлечен, отправлен на судебную медэкспертизу с целью установления причины смерти, - добавил собеседник «Комсомолки».

Напомним, что Руслана Галиахметова разыскивали с 17 августа – в тот день он ушел из дома и не вернулся. Поисками мужчины занимались волонтеры и полицейские.