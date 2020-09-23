Жителей Башкирии успокоили: в этом году гречки хватит на всех

Не стоит бежать в магазин и скупать все коробки с гречкой, крупы хватит на всех Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Минувшей весной из-за эпидемии коронавируса жители Башкирии столкнулись с еще одним неприятным сюрпризом: сначала в магазинах покупатели начали массово скупать гречку, из-за чего сначала на нее сильно взлетели цены, а потом и вовсе пакетики с вожделенной крупой практически исчезли с прилавков, потому что – дефицит. И вот близится осень, а жители Башкирии снова начинают беспокоиться – а не стоит ли запасаться гречкой заранее?

В Минсельхозе республики успокаивают: в этом году в Башкирии ожидается хороший урожай гречки, а значит крупы точно хватит на всех. В настоящий момент уже убрано 60 процентов от всего посевного объема и намолочено 45 тысяч тонн зерна гречихи. Еще одна хорошая новость – урожайность 2020 года выше на 10 процентов, чем в 2019, а это целых 13,1 центнера зерна с гектара.

- По прогнозам экспертов, объема урожая гречихи в республике хватит на производство более 40 тысяч тонн гречневой крупы – это в 2,5 раза больше всей потребности региона. Так что беспокоиться о дефиците гречки в Башкирии не стоит, как и о взрывном росте цен на нее, - заверили в пресс-службе Минсельхоза республики.