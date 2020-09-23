Уфимскую мэрию эвакуировали из-за анонимного звонка с угрозой

Фото: Ъ-Уфа

Сегодня днем, 23 сентября, возле здания уфимской городской администрации, что на проспекте Октября, прохожие заметили машины МЧС, полиции и скорой помощи. Как сообщил собственный источник «Комсомолки» в экстренных службах, в мэрию поступил анонимный звонок с угрозой о минировании здании. Сотрудников администрации срочно эвакуировали, а специалисты тщательно обследовали здание. Естественно, никаких опасных предметов не было найдено, а угроза оказалась ложной.

Официальных комментариев от МВД Башкирии и пресс-службы городской администрации на этот счет не поступало.

Напомним, что в августе Уфу захлестнула волна ложных сообщений о минировании: в один день эвакуировали десятки районных судов, торговых и развлекательных центров, крупных магазинов. К счастью, каждый раз сообщение оказывалось ложной тревогой.