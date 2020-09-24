В Башкирии украли и обезглавили жеребенка

Жеребенок пропал с вольного выпаса
Фото: Александр ГЛУЗ
В Кармаскалинском районе Башкирии украли и обезглавили жеребенка.
С заявлением в полицию днем 20 сентября обратился 38-летний житель одной из деревень. Мужчина рассказал, что за два дня до этого у него с вольного выпаса пропало животное. Он предположил, что его похитили.
Сотрудники правоохранительных органов обследовали близлежащую территорию и в 12 километрах от населенного пункта обнаружили голову жеребенка.
По факту кражи следственный отдел полиции возбудил уголовное дело, сообщил собственный источник «КП-Уфа».