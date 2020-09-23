Под Уфой четверо в масках обстреляли администратора стройфирмы в его собственном офисе

На месте происшествия полицейские нашли гильзы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе Алексеевке Уфимского района четверо неизвестных в медицинских масках обстреляли администратора казанской стройфирмы в его собственном офисе. Инцидент произошел вечером 22 сентября, рассказал собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

По данным собеседника, 38-летний мужчина получил «непроникающие огнестрельные ранения брюшной полости». Сейчас его жизни ничего не угрожает.

На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили следы обуви налетчиков, две стреляные гильзы и столько же резиновых пуль. В офисе была изъята видеозапись, ее приобщили к возбужденному отделом дознания уголовному делу о причинении вреда здоровью средней тяжести.