В Башкирии поднимется сильный ветер и резко похолодает – МЧС

В Башкирии ожидается переменная облачность Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии в ближайшие сутки – с 23 по 24 сентября – прогнозируется сильный ветер и заморозки. Об этом со ссылкой на Башгидромет сообщило региональное МЧС.

Ночью отдельный восточных районах региона порывы ветра достигнут 16 метров в секунду. Столбики термометров покажут 0, +5°, местами в воздухе и на поверхности почвы температура воздуха снизится до 0, -3°. Днем потеплеет до +11,+16°. В целом по Башкирии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

В аварийном ведомстве также добавили, что на отдельных участках дорог ночью и утром возникнет туман, который ограничит видимость до 500-1000 метров.