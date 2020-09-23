В Уфе бывшая чиновница получила четыре года за злоупотребление полномочиями

Суд приговорил фигурантку уголовного дела к четырем годам лишения свободы

В Уфе бывшего директора «Управления административными зданиями» («УАЗ») Эльвиру Берг осудили на четыре года за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщили в следственном комитете Башкирии. В Кировском районном суде было установлено несколько преступных эпизодов.

С 2015 по 2018 год Берг давала своим подчиненным незаконные указания оплачивать коммунальные услуги за нежилые помещения, которые были переданы в аренду трем ооошкам: «Аврора Плюс», «Восток» и «Марат». Кроме того, за счет предприятия – «УАЗ» – прошел ремонт одного из объектов, который использовался в качестве торгового помещения.

– Аналогичным образом, за счет средств предприятия оплачивались коммунальные платежи помещений, которые были проданы ООО «Аврора плюс», за период, когда право собственности уже перешло к новым правообладателям, – добавили в СК.

Этим гуманитарная помощь «УАЗа» не ограничилась. С февраля по август ремонтная бригада сотрудников предприятия провела строительные работы в проданном ООО «Марат» нежилом здании. Деньги за труд, оборудование и стройматериалы были выделены все тем же Управлением.

В 2018 году «УАЗ» за 872 тысячи рублей продал «Авроре Плюс» помещение в Уфе, которое числилось как старая котельная. На самом деле на этом месте была построена новая котельная – там осуществлялся монтаж дорогостоящего оборудования. Рыночная стоимость объекта составляла около 7 млн рублей.

Еще один эпизод – по указанию подсудимой в счет предприятия были оплачены услуги охраны принадлежащих ему зданий на общую сумму более 2 млн рублей. Фактически никто ничего не сторожил, а нанятыми сотрудниками оказались разнорабочие на объектах недвижимости прежнего руководителя фигурантки, который был ее близким знакомым.

Во время следствия и суда Берг не признала вину в совершенных преступлениях. Ей назначили приговор в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком на два года. Суд частично удовлетворил исковые требования «УАЗ» о взыскании с нее более 30 млн рублей в счет возмещения причиненного ущерба.