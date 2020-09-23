Защитнику прав человека в Башкирии запретят иметь иностранное гражданство

Закон об уполномоченном по правам человека принят в первом чтении

Депутаты башкирского парламента в первом чтении приняли проект закона, который запрещает уполномоченному по правам человека иметь иностранное гражданство или вид на жительство за пределами России. Как пояснил председатель Госсобрания-Курултая, новую норму планируется ввести, чтобы «предупредить возможные коррупционные риски».

– Предусматривается также обязанность Уполномоченного сообщать о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая может привести к конфликту интересов, – добавил Толкачев.

Тем же законопроектом республиканский парламент расширит возможности омбудсмена. Ему позволят участвовать «в развитии межрегионального и международного сотрудничества в области защиты прав человека» и создавать общественные приемные на территории Башкирии.