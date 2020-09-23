В Уфе самолет совершил жесткую посадку с невыпущенным шасси

фото: приволжская транспортная прокуратура

Днем 23 сентября в аэропорту города Уфы жесткую посадку с невыпущенным шасси совершил легкомоторный самолет Cessna 210. Об этом сообщила приволжская транспортная прокуратура. Судно следовало из Екатеринбурга в башкирскую столицу.

На борту находилось только два человека – оба члены экипажа. Они не получили никаких травм. У самолета повредился фюзеляж. На месте происшествия работал Уфимский транспортный прокурор.

Правоохранительное ведомство начало «проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и законности использования воздушного пространства».