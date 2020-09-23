Восточный выезд из Уфы откроется в конце 2023 года – Хабиров

фото: vk.com / Радий Хабиров

Самый масштабный транспортный проект Башкирии – Восточный выезд из Уфы – откроется в конце 2023 года. Об этом 23 сентября в своих соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров. Сегодня он посетил строящийся объект и сфотографировался на фоне будущей трассы.

– За моей спиной начинают проявляться контуры трассы нашего Восточного выезда и сваи моста. А фактически подо мной тоннель, который мы пробьём до конца года. Непросто нам дался и даётся этот самый крупный транспортный проект Приволжского округа. Но мы его активно ведём, – написал Хабиров.

Напомним, стоимость Восточного выезда оценивается в 33,5 млрд рублей. Он будет представлять собой тоннель протяженностью 1,2 километра, мостовой переход через реку Уфу и автомобильную дорогу.