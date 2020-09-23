В одном из районов Башкирии вновь вводятся жесткие ограничения из-за коронавируса

В Бурзянском районе Башкирии введен режим повышенной готовности

В Бурзянском районе Башкирии с сегодняшнего дня, 23 сентября, введен режим повышенной готовности на две недели из-за коронавирусной инфекции. Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал глава администрации муниципалитета Газиз Манапов.

Теперь в районе полностью запрещены массовые мероприятия и закрыт Старосубхангуловский базар. Чиновники переходят на дистанционный режим работы, в таком же формате будут учиться местные школьники. Детсады открыты, но с ограничениями – их смогут посещать дети, родители которых работают.

Манапов попросил жителей района соблюдать меры предосторожности, по возможности оставаться дома и не поддаваться панике.

Отметим, что, по данным Минздрава Башкирии, в Бурзянском районе коронавирусом с начала пандемии заболели всего лишь два человека - меньше всего в Башкирии. Совершенно другую статистику дает глава муниципалитета. 21 сентября Газиз Манапов сообщил, что у него за все время COVID-19 заразилось 14 жителей.