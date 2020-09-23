Мощный антициклон принесет в Башкирию долгожданное «бабье лето»

В Башкирии потеплеет, но не надолго

В Башкирию после затяжного периода холодной и дождливой погоды все-таки придет долгожданное «бабье лето». Погода начнет улучшаться уже с завтрашнего дня, 24 сентября.

Как пояснили в Башгидромете, потепление начнется из-за активизировавшегося в Европейской части России и на Урале мощного антициклона. Он разгонит облака и обеспечит сухую погоду. При ясном небе ожидается существенное повышение температуры.

– По республике в ночные часы температура воздуха будет понижаться до 0,+5°, местами до заморозков 0,-3° в воздухе и на поверхности почвы, в дневные часы повышаться до +15,+20°, – пояснили синоптики.

Впрочем, тепло в республике продержится недолго. «Бабье лето» сохранится только до конца сентября.