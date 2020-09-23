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Завершены поиски двух подростков, сбежавших из детского дома в Башкирии

Об этом заявили волонтеры
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: "Лиза Алерт"

фото: "Лиза Алерт"

В Башкирии волонтеры прекратили поиски двух подростков – 13-летниего Ярослава К. и 15-летнего Данила К.

Как ранее сообщал собственный источник «КП-Уфа», 20 сентября юноши сбежали из детского дома в селе Учалы. На следующий день активисты организации «Лиза Алерт» начали массированные поиски молодых людей – в том числе и в других населенных пунктах и районах республики.

Вечером, 22 сентября, волонтеры передали, что пропавшие были обнаружены живыми и здоровыми. Где именно и при каких обстоятельствах, не уточняется.