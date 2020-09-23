На новой набережной в Уфе неизвестные стреляли из автомобильного кортежа

фото: ГИБДД РБ

22 сентября на новой набережной в Уфе прозвучали выстрели. Залпы были сделаны из проезжающего мимо автомобильного – и, предположительно, свадебного – кортежа. Видео произошедшего на камеру телефона заснял очевидец. Запись обнародовал «Башинформ». На кадрах можно заметить колонну из нескольких машин – преимущественно иномарок. Также слышатся выстрелы пистолета и автоматные очереди.

– Видела, как вот этот кортеж из весьма дорогих машин браво проехал от Валиди по Советской и на Пушкина. Ехали и беспрестанно сигналили, чем и обратили на себя внимание. – написала на своей странице в фейсбуке уфимская общественница и член СПЧ при главе Башкирии Полина Вишневская. – Судя по всему, это последствия одной свадьбы, гости которой решили, что им можно все.

Позже Вишневская добавила, что с ней связывалась ГИБДД. Дорожная полиция устанавливала детали происшествия.

Инцидент прокомментировали в МВД Башкирии. Там передали, что сообщение о стрельбе в воздух было получено городским Отделом полиции №3. На место приезжал наряд. Сейчас проводится проверка. В случае, если информация подтвердится, правонарушителей привлекут к ответственности.