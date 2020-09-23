Число зараженных коронавирусом в Башкирии перевалило за 8,5 тысячи человек

В Башкирии коронавирусом активно болеют 582 человека Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Башкирии с начала пандемии коронавирусом заразился 8521 человек. Такие данные 23 сентября привела пресс-служба администрации главы республики. За сутки COVID-19 подтвердился у 34 жителей, а выздоровело только три человека. За все время после лечения было выписано 7904 жителей.

В регионе после планомерного снижения активно больных коронавирусом вновь начался их рост. На лечении сейчас находятся 582 человека, 41 из них лежат в больницах, а 541 – проходят терапию дома, поскольку у них болезнь протекает в легкой форме.

Новых летальных случаев от COVID-19 не зафиксировано. По официальным данным, жертвами инфекции в Башкирии стали 35 человек.