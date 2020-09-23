Проект по введению туристического сбора в Башкирии будет разработан в течение месяца

фото: правительство РБ

В Башкирии в течение ближайшего месяца будет разработан проект по введению туристического сбора в отдельных территориях республики. Соответствующее поручение на заседании президиума правительства дал премьер-министр региона Андрей Назаров.

Как отметил глава местного Минэкономразвития Рустам Муратов, в Башкирии наблюдается устойчивый туристический поток – 2,5-2,7 млн человек в год. Дальнейшее развитие сферы требует системного подхода и дополнительные финансовых вливаний.

– Требуется модернизация кемпингов, турбаз, отелей, совершенствование обеспечивающей инфраструктуры, включая придорожный сервис, навигацию, благоустройство и насыщение смежными услугами и сервисом, – цитирует чиновника пресс-служба регионального правительства.

Республика уже имеет опыт по введению туристического сбора. Он действует на особо охраняемых территориях вблизи озер Аслыкуль и Кандрыкуль. За пребывания там с человека берут по 150 рублей в сутки, а парковка обходится в 90 рублей. За год это позволяет заработать до 12 млн рублей – деньги уходят на благоустройство территорий.

Премьер Назаров поручил Минэкономразвитию РБ подготовить предложения по новым территориям в регионе, где будут введены туристические сборы. По его словам, нововведение должно «способствовать наведению порядка в местах отдыха и повышению комфорта туристов».