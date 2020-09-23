В Башкирии молодой парень погиб под колесами легковушки

фото: ГИБДД РБ

В Ишимбайском районе Башкирии под колесами легковушки погиб 26-летний парень. Смертельное ДТП произошло вечером 22 сентября на трассе Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск.

В региональной ГИБДД сообщили, что молодого человека сбил 32-летний житель Стерлитамака за рулем Kia Rio. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

Водитель пояснил инспекторам, что погибший шел по проезжей части в попутном направлении, и на его одежде не было светоотражающих элементов. По факту инцидента начато разбирательство.

22 сентября на дорогах Башкирии было зафиксировано 12 ДТП, в которых один человек погиб и 12 – пострадали.