В 2020 году в детсадах Башкирии появится более трех тысяч мест

фото: vk.com / Радий Хабиров

В Башкирии в 2020 году в эксплуатацию будет сдано 24 детских сада, которые вместят 3090 воспитанников. Об этом в своих соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров.

По его словам, на днях был достроен садик в Сипайлово, он рассчитан на 215 мест. На заключительном этапе строительства также находятся дошкольные учреждения в Демском районе (180 мест), Алексеевке Уфимского района (220 мест), Иглино и Туймазах (по 260 мест).

Руководитель республики признался, что остаются районы, где проблема с местами в детсадах "особо острая". В пример он привел Кузнецовский затон в Уфе - в этом микрорайоне проживает много молодых семей, и Хабирову "вполне понятен гнев мамочек, которые не могут выйти на работу", поэтому в текущем году там началась "большая стройка".