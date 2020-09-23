В Уфе ресторан «Азык-Тулек» продают за 37 млн рублей

Фото с сайта ресторана

Ресторан «Азык-тулек», который расположен в Уфе на улице Карла Маркса намерены продать за 37, 19 млн рублей, сообщается на сайте «Авито». Продажа включает помещения, а также веранду. Общая площадь объекта составляет 372 квадратных метра.

«Мы завершили этот проект: из обычного помещения сделали готовый продукт арендного бизнеса. С продажи этого мы начнем следующий», — сообщил "Ъ-Уфа" представитель владелицы бизнеса Юлии Васильевой Илья Васильев.

Ресторан основали структуры предприниматели и экс-председателя Торгово-промышленной палаты в Башкирии Азата Фазлыева. В меню представлены блюда европейской и современной башкирской кухни.