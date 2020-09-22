Под Уфой два брата жестоко расправились с 56-летним мужчиной

Фото Следственного комитета Башкирии

Пресс-служба Следственного комитета в Башкирии сообщила, что задержаны подозреваемые в убийстве 56-летнего мужчины. Ими оказались два брата 32 и 36 лет, старший уже ранее был судим за убийство человека.

По информации следствия, об исчезновении убитого заявила 13 сентября его супруга. Женщина рассказала, что не может найти мужа уже четыре дня. После удалось выяснить, что с ним произошло.

Следователи к настоящему моменту выяснили, что 9 сентября потерпевший распивал алкоголь в компании подозреваемых у них дома в СНТ «Вишневый дом» в Уфимском районе. Во время застолья между ним и младшим братом начался конфликт, который закончился дракой. Старший брат решил заступиться, схватил ножницы и ударил ими в грудь и живот оппонента. Следом включился и 32-летний, который также ножницами ударил свою жертву в туловище.

Потерпевший скончался на месте происшествия, его тело подозреваемые вынесли через сутки из дома и спрятали в лесу. Когда сотрудники правоохранительных органов на них вышли, то те показали, где находится труп. Сейчас в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, решается вопрос о мере пресечения.