В Уфе два школьника за десять дней обокрали семь магазинов и кафе

Малолетних рецидивистов оставили под стражей

В Уфе двоих школьников задержали по подозрению в серии краж в нескольких районах города. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Как пояснил собеседник, 16-летние подростки за 10 дней – с 7 по 17 сентября – обнесли семь магазинов и кафе в Советском, Кировском и Калининском районах столицы, а также в Иглинском районе Башкирии. Во время допроса девятиклассники признались, что украли:

– алкогольную продукцию в двух супермаркетах;

– металлического лоток с тысячей рублей из шаурмичной,

– кассовой ящик с пятью тысячами рублей из кафе;

– три денежных ящика с 25 тысячами рублей и кассовый аппарат с двумя тысячами рублей из магазинов;

– кассовый лоток с четырьмя тысячами рублей из секс-шопа.

Оба малолетних преступника ранее уже привлекались к уголовной ответственности – за кражу, угон и грабеж. Рецидивистов на время следствия заключили под стражу.