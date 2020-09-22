Житель Башкирии стал фигурантом уголовного дела об участии в террористической организации

фото: СК РБ

Сотрудники ФСБ задержали жителя Иглинского района Башкирии по подозрению в участии в террористической организации. На 37-летнего мужчину завели уголовное дело. По данным Следственного комитета, он обеспечивал бесперебойную связь среди членов Всероссийского общественного движения «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского» [организация признана террористической и ее деятельность запрещена на территории России].

По версии следствия, подозреваемый вступил в ряды запрещенной организации в 2015 году. Движение ставило своей целью «насильственное изменение Конституционного строя России». До 2017 году мужчина осуществлял в «ополчении» разработку и бесперебойную работу каналов закрытой связи, а также администрировал группы организации в Телеграме и «ВКонтакте». Там размещалась информация о деятельности ячейки и осуществлялась связь между ее членами. Помимо этого, фигурант уголовного дела занимался изготовлением различных агитационных материалов.

В сентябре мужчину задержали сотрудники СК и ФСБ. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.