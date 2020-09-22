Салют на День республики в Уфе 2020: во сколько и где будет Фото: Анна САДОВНИКОВА

Салют на День республики в Уфе пройдет вечером 11 октября сразу на двух площадках.

Во время пресс-конференции в уфимской администрации, вице-мэр Уфы Алина Сулейманова сообщила, что празднование Дня республики в Уфе пройдет 11 октября сразу на семи площадках – по количеству районов столицы. Жителей и гостей Уфы будут развлекать концертами, играми и спортивными мероприятиями.

Заключительной частью праздника станет салют на День республики в Уфе 2020. В башкирской столице он пройдет на площади Ленина и в парке «Первомайский», в котором ремонтные работы должны закончиться к праздничной дате.

В мэрии также отметили, что в программе мероприятий возможны изменения. Ознакомиться с ней можно на сайте городской администрации.