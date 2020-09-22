Раскрыта личность 35-й жертвы коронавируса из Башкирии

От коронавируса в Башкирии скончалась 55-летняя женщина Фото: Артем КИЛЬКИН

В министерстве здравоохранения Башкирии раскрыли личность 35-жертвы коронавируса. Ей оказалась 55-летняя жительница города Белорецка. У нее были сопутствующие заболевания – сахарный диабет и липоматоз поджелудочной железы. Отметим, что за сентябрь это уже седьмой, официально зарегистрированный летальный случай от COVID-19 в регионе.

По состоянию на 22 сентября коронавирус был подтвержден у 8487 жителей Башкирии, 7901 из них выздоровели (97% от общего числа зараженных). Носителями ковида пока остается 551 пациент: 41 находится на госпитализации и 510 – на амбулаторном лечении.