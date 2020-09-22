37 жителей Башкирии испытают на себе вакцину от коронавируса

Добровольцами для испытания вакцины от коронавируса в Башкирии стали 37 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вакцину от коронавируса на себе испытают 37 жителей Башкирии. Об этом на брифинге по COVID-19 сообщила замминистра здравоохранения республики Ирина Кононова.

– В республику вакцина поступила. Сегодня 37 добровольцев ее получат. Она двухэтапная – через три недели будет вторая вакцинация. Эти 37 человек будут участниками пострегистрационного клинического исследования. Они будут вести дневник вакцинированного, и информация о них будет занесена в регистры, – рассказала чиновница.

Она добавила, что вакцинация будет проходить на базе 52-й поликлиники. По словам Кононовой, пострегистрационное клиническое испытание вакцины от COVID-19 в России закончится к ноябрю.