В Башкирии мужчина без водительских прав разбился на мотоцикле

фото: ГИБДД РБ

В Ишимбайском районе Башкирии в ДТП погиб 49-мотоциклист. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась накануне утром, 21 сентября. Проезжая восьмой километр трассы Биксяново-Сайраново, мужчина за рулем «Иж Планета-5» не справился с управлением на опасном повороте и вылетел к кювет.

– В результате мужчина скончался на месте ДТП. Известно, что водительских прав он не имел, к тому же управлял транспортом, не зарегистрированным в установленном порядке. Начато разбирательство, – прокомментировали дорожный инцидент в ГИБДД.

За минувшие сутки на дорогах Башкирии было зафиксировано 14 аварий, в которых 12 человек пострадали и двое – погибли. Еще одно смертельное ДТП произошло в Стерлитамакском районе. Там грузовик с автоцистерной задавил мужчину.