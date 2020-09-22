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Решение приняли жильцы домов: власти Уфы – о вырубке деревьев на Советской площади

Около 20 насаждений были снесены вечером 21 сентября
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Деревья были срублены вечером 21 сентября

Деревья были срублены вечером 21 сентября

Власти Уфы объяснили вырубку порядка 20 деревьев на Советской площади решением жителей прилегающих домов. Об этом, в частности, заявил глава Кировского района города Илвир Нурдавлятов во время оперативного совещания в мэрии.

– Согласно проекту реконструкции улицы Советской деревья попадают под снос, однако мы до начала работ провели сход граждан и общественников в администрации района. Было принято решение о повторном экспертном заключении по сносу деревьев. Договор заключили с Институтом Российской академии наук, где вышло решение о частичном сносе деревьев, – напомнил чиновник.

Что касается внезапной вырубки деревьев, то, по словам Нурдавлятова, такое решение на общем собрании приняли жители располагающихся рядом с ними домов. Горожане, добавил глава района, сами выступили с инициативой и «по протоколу» передали полномочия подрядным организациям.