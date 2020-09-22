В Башкирии ищут дом для кота-вегетарианца со сложной судьбой

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В башкирском городе Стерлитамаке ищут дом для кота-вегетарианца Семена. Объявление о поиске нового хозяина для питомца было опубликовано «ВКонтакте». Автор поста – местная жительница Наталья – написала, что животное предпочитает огурцы и помидоры. По словам женщины, у кота «сложная судьба».

– Он был предан людьми, скитался по улицам города, часть здоровья утеряна безвозвратно... У Сёмы непростой характер, но это потому, что он пока еще не встретил своего человека! – рассказала горожанка.

Наталья добавила, что кот кастрирован, приучен к туалету и обработан от паразитов. У него только один минус – он не уживается с другими животными.

Всех потенциальных хозяев просят звонить или писать в WhatsApp по номеру 8-996-403-67-43.