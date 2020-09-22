Число жертв коронавируса в Башкирии увеличилось до 35 человек

В Башкирии от коронавируса умер еще один житель

В Башкирии за минувшие сутки от коронавируса скончался еще один человек – общее число жертв инфекции увеличилось до 35. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы республики. О том, сколько лет было умершему и какие у него были сопутствующие заболевания, в ближайшее время расскажет региональный Минздрав.

По данным на 22 сентября в Башкирии подтвердили 8487 случаев COVID-19. Выздоровел 7901 человек, 11 – за последние сутки.

Активно болеет 551 житель республики: 41 пациент лежит в больницах, 510 переносят болезнь в легкой форме, находясь на амбулаторном лечении.